В день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал «Олимпийский трамвай»

В пятницу, 4 февраля, на улицы Северной столицы вышел «Олимпийский трамвай». Его появление приурочено к открытию 24 зимних Олимпийских игр в Пекине.
По традиции «Спортивный вагон» начал свой путь на Садовой улице, 50-Б. Там 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет. «Олимпийский трамвай» украшен официальной символикой главных состязаний мира. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».
Новый рейс отправили в путь знаменитые спортсмены Ленинграда-Петербурга, чемпионы и призёры зимних и летних игр разных лет.
Отмечается, что на Олимпийские игры в Китай отправились 212 россиян, из которых 28 — петербуржцы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на национальном стадионе Пекина «Птичье гнездо» прошло торжественное открытие зимних Олимпийских игр 2022 года.