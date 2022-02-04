В день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал «Олимпийский трамвай»

В день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал "Олимпийский трамвай". Фото: Комитет по транспорту

В день открытия Олимпийских игр свое путешествие по Петербургу начал "Олимпийский трамвай". Фото: Комитет по транспорту

В пятницу, 4 февраля, на улицы Северной столицы вышел «Олимпийский трамвай». Его появление приурочено к открытию 24 зимних Олимпийских игр в Пекине.

По традиции «Спортивный вагон» начал свой путь на Садовой улице, 50-Б. Там 111 лет назад был образован первый в истории России Олимпийский комитет. «Олимпийский трамвай» украшен официальной символикой главных состязаний мира. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

Новый рейс отправили в путь знаменитые спортсмены Ленинграда-Петербурга, чемпионы и призёры зимних и летних игр разных лет.

Отмечается, что на Олимпийские игры в Китай отправились 212 россиян, из которых 28 — петербуржцы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на национальном стадионе Пекина «Птичье гнездо» прошло торжественное открытие зимних Олимпийских игр 2022 года.