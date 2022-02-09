Пенсионерам в РФ старше 55 и 60 лет объяснили, как получить выплату от соцзащиты

Некоторые меры финансовой поддержки граждан действуют на уровне прежнего пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторые меры финансовой поддержки граждан действуют на уровне прежнего пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские граждане могут получить денежную выплату, которую оформляется в отделениях социальной защиты населения. Средства смогут получить пожилые без статуса льготника, но будет учитываться возраст пенсионера.

Как сообщает Primpress, такие выплаты выдаются во многих регионах страны. Для этого даже не потребуется быть федеральным или региональным льготников.

Некоторые меры финансовой поддержки граждан действуют на уровне прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соцзащита принимает граждан именно с этого возраста.

К примеру, в отдельных регионах россияне, которым уже исполнилось 55 и 60 лет, могут ежемесячно получать по 180 рублей. Чтобы получить выплату, нужно в как можно скорее обратиться в отделение соцзащиты.

Также такие пенсионеры могут рассчитывать на возврат половины суммы, потраченной на покупку рецептурных лекарств. Иногда пожилым назначают единовременную выплату в 15 000 рублей для проведения ремонта в квартире. Но доступна она не всем: общее материальное обеспечение пенсионера должно быть ниже полутора прожиточных минимумов в регионе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ПФР начали прием заявлений от неработающих граждан на выплату 25 000 рублей.