В ПФР начали прием заявлений от неработающих граждан на выплату 25 000 рублей

В ПФР начали прием заявлений от неработающих граждан на выплату 25 000 рублей
Это новая для ПФР выплата, перешедшая под ответственность Фонда только в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде заявили, что начался прием заявлений на единовременное пособие в сумме 25 000 рублей. Выплаты будут пересчитаны с учетом региональных коэффициентов. При этом перерасчет проведен только 1 февраля.

Это новая для ПФР выплата, перешедшая под ответственность Фонда только в 2022 году. До этого года единовременная выплата поступала из службы Социального страхования и поддержки. Это пособие выплачивается гражданам, официально нигде не трудоустроенным и у которых рождается ребенок. Уровень доходов родителей новорожденного не учитывается.

Для оформления выплаты родителям новорожденного нужно обратиться с заявлением в региональное отделение Пенсионного фонда. Помимо заявления потребуется пакет документов, подтверждающих право на выплату. В этот комплект входят свидетельство о рождении ребенка и справки, подтверждающий, что родители официально нигде не работают. Получить их можно в службе занятости.

Точный список документов для оформления выплаты, а также условия ее начисления можно посмотреть на сайте ПФР или получить разъяснения в региональных отделениях по месту проживания.

Индексация в 8,4% затронула все выплаты и пособия в этом году. Пересчитают и сумму единовременного пособия на рождение ребенка для неработающих граждан. Учитывается и региональный коэффициент, который в некоторых областях дает весьма существенную прибавку.

Например, в Приморье коэффициент равен 1,6. Также региональные коэффициенты есть в Хабаровском крае, регионах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним. В некоторых регионах такие коэффициенты отсутствуют. Там выплата будет в минимально размере, установленном государством.

В зависимости от места проживания семьи, единовременное пособие выплачивается в размере от 24 567 для регионов без коэффициентов до 32 756 тысяч рублей для территорий с самыми высокими надбавками, рассказали в Пенсионном фонде.

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