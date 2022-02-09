В доме на Большом Сампсониевском у жильцов полыхала лестничная клетка

Сведения о пострадавших после пожара в Выборгском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 9 февраля, что очевидцы пожара в доме №33/1 по Большому Сампсониевскому проспекту вызвали пожарных в 23:51. В жилом здании горела лестничная клетка. Огонь охватил площадь в три квадратных метра.

На борьбу с пожаром направили десять человек личного состава и две единицы техники. Менее чем через 20 минут, к 00:09, огонь был локализован. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Тамбасова могут быть пострадавшие. На борьбу с пожаром в квартире направили 15 человек личного состава и три единицы техники.