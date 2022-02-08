При пожаре в «двушке» на Тамбасова могут быть пострадавшие

При пожаре в &#171;двушке&#187; на Тамбасова могут быть пострадавшие
Загорелась комната в двухкомнатной отдельной квартире. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Сведения о пострадавших после пожара в Красносельском районе Петербурга уточняются.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 8 февраля, что очевидцы пожара в доме №8 корпуса 2 по улице Тамбасова вызвали пожарных в 18:47. В жилом доме, в двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка. Огонь охватил всю комнату на площади 17 квадратных метров.

На борьбу с пожаром в квартире направили 15 человек личного состава и три единицы техники. Менее чем через полчаса, к 19:13 огонь был потушен. Сведения о пострадавших в настоящий момент уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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При пожаре в «двушке» на Тамбасова могут быть пострадавшие
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