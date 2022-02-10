Получателям пенсии по потере кормильца не потребуется обращаться в ПФР

Российским пенсионерам, получающим страховые пенсии по потере кормильца, больше не потребуется обращаться в ПФР для изменения вида пенсии на страховую по старости.

Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста. Раньше гражданину нужно было лично обратиться за сменой вида пенсии и написать заявление. Однако пожилым людям это было сделать достаточно трудно.

Как сообщили на сайте ПФР, специалисты фонда будут ежемесячно готовить списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Они будут изучать каждое пенсионное дело. В случае если перевод позволит увеличить сумму выплаты, и самостоятельно поменяют вид пенсионного обеспечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим россиянам назвали способ повысить размер пенсии на 25 тысяч. Эксперты отметили, что для многих профессий возраст является не помехой, а даже преимуществом. Например, пожилым няням и сиделкам платят больше.