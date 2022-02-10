ПФР начал прием заявлений от россиян на выплату 10 тыс. рублей в феврале

Выплаты поступят работающим россиянам, которые официально трудоустроены и ухаживают за маленькими детьми. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выплаты поступят работающим россиянам, которые официально трудоустроены и ухаживают за маленькими детьми. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиянам рассказали, кто имеет право на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Пенсионный фонд РФ начал прием заявлений от граждан на получение выплаты до 10 тыс. рублей. С этого месяца размер этих выплат был увеличен.

Как сообщает PRIMPRESS, выплата полагается родственникам умершего пенсионера, если на момент смерти он не работал. Кроме того, деньги может получить другой человек при условии, что он принимал участие в организации похорон умершего.

Заявление необходимо подать в течение полугода после смерти пенсионера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилым россиянам разово выплатят по 10 тысяч в апреле, но не всем. Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны.