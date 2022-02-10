Петербуржец ударил ножом сожителя матери

В Красносельском районе задержан подозреваемый в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 февраля в полицию поступило сообщение о том, что по подъезду дома 20, по проспекте Кузнецова в неадекватном состоянии бегает соседка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали 21-летнего молодого человека. По предварительной информации, он в результате возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ударил ножом в шею сожителя его матери.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением шеи, в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе женщина призналась в убийстве своего сожителя. Инцидент произошел в деревне Сяськелево.