В Гатчинском районе женщина призналась в убийстве сожителя

В Гатчинском районе женщина призналась в убийстве сожителя
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе задержали женщину, которая подозревается в убийстве своего сожителя.

Инцидент произошел в деревне Сяськелево. Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 января в полицию поступило сообщение от женщина, которая заявила, что убила сожителя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружен труп мужчины с проникающим ранением в грудную клетку.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объеденный животными труп мужчины нашли в доме в Тосненском районе.

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