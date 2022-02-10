Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 10 февраля пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском и Измайловском проспектах. Пробки скопились по набережным Кутузова и Обводного канала.

Проезд затруднен на Большом проспекте Петроградской стороны и на Большой Пушкарской, а также на 8-й и 9-й линиях Васильевского острова. На севере Петербурга пробки в районе Светлановской площади, на проспекте Культуры и на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского.

На юге города «покраснели» улицы Типанова, Московское шоссе, Витебский проспект и Благодатная улица. Пробка образовалась на КАД от Мурманского шоссе до Обухово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.