Врач назвал смертельно опасный синдром «омикрона» у детей

Врач назвал смертельно опасный синдром &#171;омикрона&#187; у детей
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что при заражении «омикроном» у детей до пяти лет может появиться смертельно опасный синдром.

Речь идет об остром ларинготрахеите, при котором может произойти отек гортани. В таком случае ребенка нужно срочно госпитализировать, сообщает Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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