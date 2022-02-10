В ВОЗ заявили о прогрессе в регистрации «Спутника V»

В ВОЗ заявили о прогрессе в регистрации «Спутника V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о прогрессе в регистрации вакцины «Спутник V».

«Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — приводят ее слова «Известия».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина ВОЗ


 

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