Водитель «Яндекс-такси» занялся онанизмом при пассажирке в Петербурге

Водитель &#171;Яндекс-такси&#187; занялся онанизмом при пассажирке в Петербурге
Пассажирка водителя явно не смутила. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жительница Петербурга стала жертвой таксиста-онаниста. О непростой поездке она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам горожанки, несколько дней назад она воспользовалась услугами «Яндекс.Такси», чтобы доехать в вечернее время от Литейного проспекта до дома на проспекте Маршала Блюхера. В ходе поездки женщина услышала странные звуки. Оказалось, что водитель решил заняться онанизмом, застряв в пробке.

«Сказать, что мне было страшно, — ничего не сказать», — призналась петербурженка.

Женщина отметила, что не знала как реагировать на подобное. Она молча доехала до дома, а после сразу написала в поддержку «Яндекс.Такси». Ей пообещали проверить информацию.

Петербурженка попросила неравнодушных читателей дать максимальную огласку инциденту, который с ней приключился. Она уверена, что безнаказанность таких людей может привести к страшным событиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приезжая из Киргизии была изнасилована в такси в Адмиралтейском районе Петербурга.

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