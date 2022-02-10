Поклонская рассказала, чем займется на новом месте работы

Вступившая в должность замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что планирует посетить все страны СНГ, чтобы встретиться с соотечественниками.

Она отметила, что планирует поговорить о проблемах россиян и помочь в их решении, пишет РИА «Новости».

По мнению политика, контакты с живущими за рубежом соотечественниками имеют важное значение, чтобы «рушить границы между людьми во всем мире, при этом сохранять свою самоидентичность».

Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года назначил Поклонскую представлять интересы России в Кабо-Верде. Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД. Республика находится на островах Зеленого Мыса в западной части Африки. Позже оказалось, что она займет другую должность. Президент назначил ее на пост заместителя руководителя Россотрудничества

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назначенная послом Поклонская показала фото в дипломатическом мундире.