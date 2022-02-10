В Минэкономразвития сообщили о «черном лебеде» для курса рубля

Резкие изменения мировой денежно-кредитной политики могут стать «черным лебедем» для курса рубля. Об этом рассказала замминистра экономического развития Полина Крючкова.

По ее словам, в краткосрочном периоде подобная тенденция может также повлиять на отечественную валюту, доходность облигаций и фондовые индексы в России.

Как сообщили «Известия», эксперт отметила, что слишком сильный рубль так же плох для экономики, как и слишком слабый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист спрогнозировал укрепление курса рубля к концу зимы. По его словам, делать краткосрочные прогнозы по динамике российской валюты в настоящее время не позволяет геополитическая ситуация в стране, однако есть предпосылки к укреплению рубля. При благоприятном стечении обстоятельств рубль вернется в рамки 72-76 за доллар.