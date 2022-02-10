Женщина осталась без маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии ребенка

Женщина осталась без маткапитал из-за буквы «ё» в фамилии ребенка
Маткапитал. Фото: pixabay.com

Многодетная мать не смогла получить материнский капитал из-за буквы «ё» в фамилии ее дочери.

Инцидент произошел в одном из российских регионов, сообщает РЕН ТВ.

В 2017 году у жительницы Челябинска родился третий ребенок. Женщина обратилась в УПФР для получения сертификата на материнский капитал.

Однако эксперты фонда обнаружили разночтение в написании фамилий трех детей в свидетельствах о рождении. В документах в их фамилиях разнилось написание буквы «ё» и «е». В итоге получении сертификата отказали.

По словам юриста Тимура Матвеева, такие ситуации не редкость в правовом поле. Он отметил, что это можно решить через изменение документов или через суд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ПФР заявили, что начался прием заявлений на единовременное пособие в сумме 25 000 рублей. Для оформления выплаты родителям новорожденного нужно обратиться с заявлением в региональное отделение Пенсионного фонда.


 

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