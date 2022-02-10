Аналитики прогнозируют, что ЦБ повысит ключевую ставку до 9,5%

Аналитики прогнозируют, что ЦБ повысит ключевую ставку до 9,5%
Эксперты ждут повышения ключевой ставки. Фото: Pixabay

Аналитики прогнозируют, что совет директоров ЦБ на заседании, которые состоится 11 февраля, повысит ключевую ставку до 9,5% с 8,5%.

По словам экспертов, повторение агрессивного шага будет вызвано не только инфляционными давлением, но и фактором геополитической напряженности, ослабления рубля и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ, пишет ТАСС.

В качестве основной причины для дальнейшего повышения ключевой ставки выступает рост инфляции в январе. «Снижение темпов роста инфляции за последние два месяца 2021 года не вылилось в устойчивый тренд, поэтому у Банка России не остается выхода, кроме как увеличивать размер ключевой ставки», — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

С начала года по данным на 28 января потребительские цены, согласно данным Росстата, выросли на 1,07%, по оценкам Совкомбанка. Годовая инфляция к 28 января обновила новый шестилетний максимум в 8,8%.

При этом инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях (около 13,7% в годовом выражении) и есть риск их дальнейшего роста из-за ослабления рубля на фоне геополитической напряженности.

«Обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями низкая склонность граждан к сбережению оказывает дополнительное давление на цены со стороны потребительского спроса», — говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин

Розничное кредитование также пока плохо реагирует на рост процентных ставок.

Предварительно, объем выданных кредитов населению в январе этого года вырос на 22,7% по сравнению с прошлым годом.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос.

Крупнейшие российские банки ждут 11 февраля. В этот день должно пройти заседание совета Центробанка России, на котором директора обсудят вопрос о возможном повышении ключевой ставки. Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.

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