Спасатели потушили квартирный пожар на Пискаревском

В четверг, 10 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:55 мск. На Пискаревском проспекте, 50, в двухкомнатной отдельной квартире, площадью 40 квадратных метров, горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 12:12 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.