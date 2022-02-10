Спасатели потушили квартирный пожар на Пискаревском

Спасатели потушили квартирный пожар на Пискаревском
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 10 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:55 мск. На Пискаревском проспекте, 50, в двухкомнатной отдельной квартире, площадью 40 квадратных метров, горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 12:12 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в ангаре Адмиралтейского района, наконец, локализовали. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

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