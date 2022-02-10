Врачи рассказали, возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На научной конференции молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса.

Согласно исследованиям, проведенным в лаборатории биотехники и вирусологии на факультете естественных наук Новосибирского госуниверситета, такая возможность есть. Заведующий лабораторией Сергей Нетесов объяснил, что в таком случае будет с организмом человека.

Организм, подвергшийся атаке коронавируса, примерно через 7 дней наращивает иммунитет, который борется с заболеванием и препятствует попаданию новых вирусов. Первый всплеск интерферона происходит уже через 48 часов. Поэтому проникнуть в организм новой инфекции практически невозможно.

Тем не менее заражение возможно. Выявить случаи наличия двух штаммов ученым удалось. Однако второй штамм, попавший в уже заболевший организм, не приведет к осложнению. Болезнь будет протекать без ухудшения. Только один из штаммов даст симптомы заболевания. В то время как другой будет жестко подавлен иммунитетом человека.

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса, не даст ему укрепиться и развиться в серьезное заболевание. Поэтому заражение двумя штаммами сразу – практически невозможная ситуация.

Произойти она может только в том случае, если второй штамм проник в организм человека сразу после заражения первым, буквально в первые сутки. Но и при таком раскладе вторая зараза будет встречена уже подготовленным организмом. Иммунитет вырабатывается против обоих штаммов сразу.

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