Врачи рассказали, возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса

Врачи рассказали, возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса
Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На научной конференции молекулярный биолог Сергей Нетесов рассказал, можно ли одновременно заразиться двумя штаммами коронавируса.

Согласно исследованиям, проведенным в лаборатории биотехники и вирусологии на факультете естественных наук Новосибирского госуниверситета, такая возможность есть. Заведующий лабораторией Сергей Нетесов объяснил, что в таком случае будет с организмом человека.

Организм, подвергшийся атаке коронавируса, примерно через 7 дней наращивает иммунитет, который борется с заболеванием и препятствует попаданию новых вирусов. Первый всплеск интерферона происходит уже через 48 часов. Поэтому проникнуть в организм новой инфекции практически невозможно.

Тем не менее заражение возможно. Выявить случаи наличия двух штаммов ученым удалось. Однако второй штамм, попавший в уже заболевший организм, не приведет к осложнению. Болезнь будет протекать без ухудшения. Только один из штаммов даст симптомы заболевания. В то время как другой будет жестко подавлен иммунитетом человека.

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса, не даст ему укрепиться и развиться в серьезное заболевание. Поэтому заражение двумя штаммами сразу – практически невозможная ситуация.

Произойти она может только в том случае, если второй штамм проник в организм человека сразу после заражения первым, буквально в первые сутки. Но и при таком раскладе вторая зараза будет встречена уже подготовленным организмом. Иммунитет вырабатывается против обоих штаммов сразу.

Глава сомнологической службы Елена Царева рассказала о неприятном осложнении после коронавирусной инфекции. По словам врача-сомнолога, люди стали чаще жаловаться на нарушения сна, частую бессонницу, нарушение режима. Такие симптомы наблюдаются у людей, уже переболевших коронавирусом. Расстройство сна может длиться до шести месяцев.

вакцина вирус врачи ковид новый штамм омикрон


 

Новости партнеров
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи рассказали, возможно ли заразиться сразу двумя штаммами коронавируса
Беглов поручил помочь семье пострадавшего от падения снега ребенку: почему ...
В Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 21 644 человека
В России за сутки госпитализировали 19 446 человек с COVID
Петербургские музеи потеряли до 40% посетителей из-за ковид-ограничений для ...
Дернула головой: стоматолог в Петербурге едва не проткнул глаз пятилетней девочке
Спасатели потушили квартирный пожар на Пискаревском