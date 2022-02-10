Десятого февраля в Репино вспыхнул жилой дом

Десятого февраля в Репино вспыхнул жилой дом
Десятого февраля в Репино вспыхнул жилой дом. Фото: pixabay

В Курортном районе Санкт-Петербурга в четверг, 10 февраля, загорелся жилой дом. Спасатели продолжают тушить пожар.

В экстренные службы сообщение поступило около 12:31. Сообщалось, что на улице Курортная, 20 в поселке Репино горит одноэтажный дом.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

По прибытию на место стало известно, что одноэтажный дом уже успел изрядно обгореть: здание размером 6х12 метров обгорело на площади 7 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 13:00. На настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

Все детали и подробности происшествия уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 547 Красносельского района Северной столицы была вынуждена провести эвакуацию детей и персонала из-за сообщения о минировании.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу курортный район ленобласть пожар репино


 

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