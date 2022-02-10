Правительство выделит более 76,5 млрд рублей на выплаты больничных

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит более 76 млрд рублей на выплаты больничных.

По его словам, из-за быстрого распространения коронавируса в России с каждым днем все больше людей уходят на больничный. На выплаты пособий по листам нетрудоспособности за февраль и первую половину марта будет дополнительно направлено свыше 76,5 млрд рублей.

«Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — заявил Мишустин в ходе заседания.

С начала пандемии в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пациенту необходимо позвонить в службу «122» или же зайти на портал «Здоровье петербуржца», чтобы открыть больничный. Обратившийся оставляет заявку, а затем ему остается лишь ждать звонка доктора поликлиники, в которой он наблюдается.