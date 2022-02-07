Петербуржцам объяснили, как дистанционно открыть больничный: врач позвонит по видеозвонку

Петербуржцам объяснили, как дистанционно открыть больничный: врач позвонит по видеозвонку
Дмитрий Лисовец. Фото: скрин главы комитета здравоохранения Петербурга Дмитрия Лисовца во "ВКонтакте"

С 6 февраля стало возможно любому пациенту с COVID или ОРВИ открыть больничный в дистанционном формате.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал петербуржцам, как дистанционно открывается больничный, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Для того, чтобы открыть больничный лист, пациенту необходимо позвонить в службу «122» или же зайти на портал «Здоровье петербуржца». Обратившийся оставляет заявку, а затем ему остается лишь ждать звонка доктора поликлиники, в которой он наблюдается. После разговора врач выпишет больничный, длительность которого может составить максимум 7 дней.

Дмитрий Лисовец отметил, что определить болезнь можно и дистанционно. Врач позвонит по аудио- или же по видеозвонку. Доктор должен убедится, что пациент и вправду болен.

«Этой информации уже достаточно, чтобы завести больничный лист», – объяснил Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, дается ли взрослым больничный, пока ребенок на карантине?

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