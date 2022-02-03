Дается ли взрослым больничный, пока ребенок на карантине?

Если результат повторного тестирования на COVID окажется отрицательным, то в поликлинике ребенку дадут справку, свидетельствующую о допуске к занятиям. Фото: pixabay.com

Если результат повторного тестирования на COVID окажется отрицательным, то в поликлинике ребенку дадут справку, свидетельствующую о допуске к занятиям. Фото: pixabay.com

Оказывается, здесь важен возраст малыша, находящегося на карантине.

Издание «Клопс» рассказывает, нужно ли открывать больничный, если ребенок находится на самоизоляции из-за ковида, и что делать родителю, который подхватил вирус, ухаживая за малышом.

Доктор Виктор Гродницкий заявил, что в случае, если несовершеннолетний имел контакт с заразившимся, то он должен отправиться на карантин на семь дней. Далее, если в течение указанного срока у ребенка не наблюдалось соответствующих симптомов ОРВИ, то он может начать ходить в школу или детский сад.

Однако, при диагностировании коронавируса у малыша, ему будет назначено лечение. Пройдет 10-12 дней прежде, чем будет взят второй мазок. Если результат тестирования на COVID окажется отрицательным, то в поликлинике ребенку дадут справку, свидетельствующую о допуске к занятиям.

Взрослый может оформить себе больничный, в случае, если возраст заболевшего малыша не превышает 15 лет, а ребенка, находящегося на карантине, — 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как оформить «телефонный» больничный.