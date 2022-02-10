В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался онанизмом

В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался онанизмом. Фото: Pixabay

В Яндекс.Go прокомментировали инцидент с водителем такси, который занимался онанизмом. Фото: Pixabay

Раньше жительница Северной столицы пожаловалась в социальных сетях таксиста-онаниста, с которым ей довелось столкнуться несколько дней назад по пути от Литейного проспекта до дома на проспекте Маршала Блюхера. В пресс-службе Яндекс.Go дали комментарий на этот счет.

В организации отметили, что инцидент прошел проверку и были приняты соответствующие меры.

«Мы проверили информацию об инциденте — связались с пользователем, принесли извинения и вернули деньги за поездку», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что водитель заблокирован в системе. Теперь он больше не сможет выполнять заказы сервиса. Заявляется, что подобное поведение недопустимо.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе поездки пострадавшая женщина услышала странные звуки. Оказалось, что водитель решил заняться онанизмом, пока машина стояла в пробке.