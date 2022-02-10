Пиццерия «Искра» на Рубинштейна, принадлежащая Коновалову, поменяла своего владельца

Пиццерия &#171;Искра&#187; на Рубинштейна, принадлежащая Коновалову, поменяла своего владельца
Пиццерия "Искра" на Рубинштейна, принадлежащая Коновалову, поменяла своего владельца. Фото: "Яндекс.Карты"

Предприниматель Виктор Коновалов решил продать свою пиццерию «Искра» на улице Рубинштейна.

Продажу пиццерии, которая состоялась в прошлую пятницу, ресторатор объяснил концентрацией на мясном производстве, которое расположено на Парнасе. Об этом пишет «Фонтанка», которая поговорила с самим ресторатором и источниками на рынке.

Покупателями пиццерии «Искра» выступили Дмитрий Куценко и Николай Абросимов. Они известны на рынке как учредители Bar Group, которая в настоящее время объединяет шесть ресторанов на улице Рубинштейна — Noir, Nau, Vice city, Р-20, «Перестройка» и White point.

Пиццерия «Искра» открылась на Рубинштейна в 2018 году под предводительством ресторатора Эдуарда Мурадяна. Уже на следующий год его партнером стал предприниматель Виктор Коновалов, а в 2021 году он стал единственным владельцем «Искры».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге суд отправил ресторатора и лидера движения против QR-кодов Александра Коновалова под арест по делу о взятке.

Виктор Коновалов новости СПб пиццерия улица рубинштейна


 

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