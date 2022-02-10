«Паровозик» из пожарных машин на Российском проспекте попал на видео

В Невском районе Петербурга сегодня вечером произошло массовое ДТП, в котором приняли участие пожарные машины.

Все случилось на путепроводе на Российском проспекте, рядом с пересечением с Хасанской улицей. Три пожарные машины, ехавшие друг за другом, столкнулись из-за неизвестных причин. Очевидцы засняли «паровозик» на видео, которое появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Четыре пожарные машины очень спешили из Невского района в Красногвардейский, и на Российском путепроводе три последние столкнулись друг с другом. А первая сделала все-таки поворот на Хасанскую и уехала», — рассказывает свидетель аварии.

Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Хошимина вечером загорелась «трешка».