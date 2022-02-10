На улице Хошимина вечером загорелась «трешка»

На улице Хошимина вечером загорелась &#171;трешка&#187;
Квартира загорелась на улице Хошимина. Фото: google.maps

В четверг вечером, 10 февраля, на севере Петербурга тушили квартирный пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС. Все случилось сегодня в доме №5, корпус 1 по улице Хошимина. Местные жители вызвали пожарных в 19:21.

К месту происшествия на борьбу с огнем от МЧС направили три единицы техники и 15 человек личного состава. Прибывшие спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире загорелась обстановка, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Пожар локализовали через 20 минут. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе 547 школа подверглась нападкам лжеминера.

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