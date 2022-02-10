В Подмосковье мать заперла дома маленьких детей без еды и воды

Жительница Московской области оставила двух маленьких детей одних дома.
Как сообщает РЕН ТВ, все случилось в подмосковном городе Апрелевка. Мать заперла в квартире своих детей: одному три месяца, а второму три года. Они находились одни дома без еды и воды. С такой информацией в экстренные службы обратился инспектор ПДН.
Бросившую малышей мать вскоре нашли в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители установили, что она ведет асоциальный образ жизни.
По факту случившегося организована проверка. Прокуратура выяснит причины и условия произошедшего. Действиям родителей и соблюдению законодательства о несовершеннолетних дадут оценку.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в зоопарке Ташкента мать сбросила ребенка в вольер к медведю.