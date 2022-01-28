В зоопарке Ташкента мать сбросила ребенка в вольер к медведю

В зоопарке Ташкента мать сбросила ребенка в вольер к медведю
Медведь не тронул ребенка. Фото: Pixabay

Посетительница зоопарка Ташкента сбросила свою трехгодовалую дочь в вольер к медведю. Сейчас горе-матери грозит минимум 15 лет тюрьмы.

В пресс-службе Ташкентского зоопарка сообщили, что мать перекинула девочку в вольер к медведю. Посетители и сотрудники зоопарка попытались остановить ее, но ей все-таки удалось сбросить ребенка.

Малышка пострадала от падения с высоты около 5 метров, хищник ее не тронул. Девочку обследовала медсестра зоопарка, видимых серьезных травм у ребенка не нашли.

В зоопарке отметили, что возьмут на себя все расходы на оказание помощи девочке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, статья предусматривает лишение свободы сроком от 15 до 25 лет либо пожизненное заключение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.

зоопарк медведь покушение на убийство ташкент узбекистан


 

Новости партнеров
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Доктор Мясников назвал симптомы
Доктор Мясников назвал симптомы "омикрона", при которых нужно бежать к врачу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В зоопарке Ташкента мать сбросила ребенка в вольер к медведю
Рекордные 160 тысяч петербуржцев сидят на больничном с симптомами ОРВИ
В аэропорту Пулково вечером в пятницу задержали четыре рейса
Памятник петербуржцу, пережившего зиму при Беглове, появился рядом с дачей ...
Естественная убыль населения в России стала рекордной в новой истории
Зеленский отверг предложение Лаврова провести переговоры в России
Лидеру движения против QR-кодов Коновалову предъявили обвинение по делу о взятке
Суд арестовал главврача клиники в Петербурге, где погибли трое пациентов