В зоопарке Ташкента мать сбросила ребенка в вольер к медведю

Посетительница зоопарка Ташкента сбросила свою трехгодовалую дочь в вольер к медведю. Сейчас горе-матери грозит минимум 15 лет тюрьмы.

В пресс-службе Ташкентского зоопарка сообщили, что мать перекинула девочку в вольер к медведю. Посетители и сотрудники зоопарка попытались остановить ее, но ей все-таки удалось сбросить ребенка.

Малышка пострадала от падения с высоты около 5 метров, хищник ее не тронул. Девочку обследовала медсестра зоопарка, видимых серьезных травм у ребенка не нашли.

В зоопарке отметили, что возьмут на себя все расходы на оказание помощи девочке.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, статья предусматривает лишение свободы сроком от 15 до 25 лет либо пожизненное заключение.

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