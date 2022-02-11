ПФР готовит для россиян автоматическую выплату в 11 000 рублей

Гражданам России готовят выплаты от Пенсионного фонда, для получения которых больше не потребуется подавать заявление.
Законопроект с такой нормой подготовило Министерство труда, сообщает Primpress. Речь идет о различных пенсионных выплатах по потере кормильца. Граждане могут получать как страховые пенсии по потере кормильца, назначенные при наличии пенсионных баллов у умершего, так и социальные пенсии, если у человека не было пенсионных накоплений.
Сейчас такие выплаты назначаются только после подачи заявления. Законопроект Минтруда предусматривает введение механизма для автоматического назначения пенсий. Новая норма должна заработать с 1 января 2023 года.
Размер соцпенсии по потере одного кормильца составляет 5 796,78 рубля. Если ребенок потерял обоих родителей, то выплачивают 11 593,58 рубля.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторым гражданам РФ поступит разовая выплата в 15 000 рублей в 2022 году.