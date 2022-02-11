ПФР готовит для россиян автоматическую выплату в 11 000 рублей

ПФР готовит для россиян автоматическую выплату в 11 000 рублей
Новая норма должна заработать с 1 января 2023 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Гражданам России готовят выплаты от Пенсионного фонда, для получения которых больше не потребуется подавать заявление.

Законопроект с такой нормой подготовило Министерство труда, сообщает Primpress. Речь идет о различных пенсионных выплатах по потере кормильца. Граждане могут получать как страховые пенсии по потере кормильца, назначенные при наличии пенсионных баллов у умершего, так и социальные пенсии, если у человека не было пенсионных накоплений.

Сейчас такие выплаты назначаются только после подачи заявления. Законопроект Минтруда предусматривает введение механизма для автоматического назначения пенсий. Новая норма должна заработать с 1 января 2023 года.

Размер соцпенсии по потере одного кормильца составляет 5 796,78 рубля. Если ребенок потерял обоих родителей, то выплачивают 11 593,58 рубля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторым гражданам РФ поступит разовая выплата в 15 000 рублей в 2022 году.

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