Свежевыжатый сок в больших количествах опасен для здоровья

Свежевыжатый сок в больших количествах опасен для здоровья
Ежедневной нормой употребления свежевыжатого сока является один стакан. Фото: unsplash

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления свежего сока.

Специалист рассказала «Вечерней Москве», ежедневной нормой употребления свежевыжатого сока является один стакан. Но сок обязательно должен содержать в себе мякоть.

По словам Соломатиной, для снижения количества сахара и кислоты, некоторые соки нужно разбавлять водой. А при некоторых недугах такой напиток противопоказан к употреблению.

Причиной может быть индивидуальная непереносимость. Особенно свежевыжатые соки опасны для тех, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания ЖКТ.

В кислых соках много органических кислот, которые могут разъедать зубную эмаль, в связи с чем пить их стоит через трубочку. А для людей с гастритом или язвой сок может спровоцировать боль в желудке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны пять напитков для избавления жира на животе.

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