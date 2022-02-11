Свежевыжатый сок в больших количествах опасен для здоровья

Диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления свежего сока.
Специалист рассказала «Вечерней Москве», ежедневной нормой употребления свежевыжатого сока является один стакан. Но сок обязательно должен содержать в себе мякоть.
По словам Соломатиной, для снижения количества сахара и кислоты, некоторые соки нужно разбавлять водой. А при некоторых недугах такой напиток противопоказан к употреблению.
Причиной может быть индивидуальная непереносимость. Особенно свежевыжатые соки опасны для тех, у кого есть диабет, инсулинорезистентность, лишний вес, заболевания ЖКТ.
В кислых соках много органических кислот, которые могут разъедать зубную эмаль, в связи с чем пить их стоит через трубочку. А для людей с гастритом или язвой сок может спровоцировать боль в желудке.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны пять напитков для избавления жира на животе.