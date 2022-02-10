Стали известны пять напитков для избавления жира на животе

Стали известны пять напитков для избавления жира на животе
Несладкий черный чай помогает в похудении благодаря своим природным веществам. Фото: pixabay

Диетолог Сьюзан Боуерман рассказала о существовании полезных напитков, которые помогают избавиться от висцерального жира.

Как пишет портал Eat This, Not That, к увеличению веса приводит множество напитков, особенно сладких, но напитков, которые, наоборот, помогали бы похудеть, не существует.

Однако есть напитки, которые помогают в борьбе с жиром на животе. Они не содержат калорий и позволяют уменьшить их потребление, что помогает человеку худеть. К таким напиткам относятся чай без сахара, кофе и диетическая газировка.

Диетолог рассказала, что зеленый чай богат кофеином и катехинами, которые способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, его сжиганию. Но на магическое исчезновение жира с помощью зеленого чая рассчитывать не стоит.

Несладкий черный чай помогает в похудении благодаря своим природным веществам. А кофе подавляет аппетит и вызывает активное выделение организмом тепла, что способствует расходу калорий.

Также в борьбе с висцеральным жиром будут полезны протеиновые коктейли на основе сывороточного белка, которые надолго оставляют ощущение сытости и помогают не переедать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что люди с ожирением лучше защищены от повторного COVID-19.

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