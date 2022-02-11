Вытащить палец из блендера жительнице Ленобласти помогли спасатели

Вытащить палец из блендера жительнице Ленобласти помогли спасатели
Спасатели помогли женщине. Фото: скриншот "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское"/ "ВКонтакте"

Жительница Всеволожского района Ленинградской области застряла пальцем в блендере. На помощь к ней пришли спасатели.

Инцидент произошел в четверг, 10 февраля, в деревне Агалатово. Подробности спасательной операции раскрыли в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское» в социальной сети «ВКонтакте».

«Во время использования блендера женщина получила механическое повреждение указательного пальца ножом прибора с последующим блокированием пальца», — передается в сообщении.

Спасатели освободили руку женщины и оказали ей первую помощь. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ивинской спасатели помогли женщины спуститься со строительного крана.

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Вытащить палец из блендера жительнице Ленобласти помогли спасатели
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