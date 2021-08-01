На Ивинской спасатели помогли женщины спуститься со строительного крана

Женщина внезапно стало плохо и ей понадобилась помощь.

В Санкт-Петербурге женщине, находившейся на высоте 70 метров, стало плохо. На помощь ей пришли спасатели, которые помогли специалистке спуститься на землю. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Все случилось на Ивинской улице. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и стало понятно, что она не сможет спуститься сама со строительного крана. Ей помогли спасатели: сначала работница оказалась на крыше соседнего дома, а затем уже на земле. Там ее ждали медики, которые выясняют причины ухудшения здоровья.

Прочие подробности пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели тушили гараж в Курортном районе. В гараже обгорел пол на площади 4 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.