Спасатели тушили гараж в Курортном районе

В субботу, 31 июля, в Курортном районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт дежурного диспетчера поступило в 10:20. Пожар произошел на Транспортной улице у дома 12.
В гараже обгорел пол на площади 4 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 10:41. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рано утром в Тосненском районе Ленобласти горел частный дом с хозяйственной постройкой. Пожар потушили за час.