Полыхающее здание на Полюстровском спасатели тушат по повышенному рангу

Полыхающее здание на Полюстровском спасатели тушат по повышенному рангу
Пожар произошел на Полюстровском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс Панорамы"

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар. Спасатели тушат полыхающее здание по повышенному рангу.

Возгорание случилось в пятницу, 11 февраля, по адресу: Полюстровский проспект, дом 32. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 06:23. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, огонь охватил одноэтажное здание размером 20х3 метра. Площадь пожара уточняется.

В 06:38 был объявлен дополнительный № 1Бис. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе. Спасатели боролись с огнем более часа. На месте происшествия работали 16 человек. В тушении пламени были задействованы 4 единицы спецтехники.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Лама петербургского дацана рассказал о предстоящем годе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полыхающее здание на Полюстровском спасатели тушат по повышенному рангу
Уборочная техника проехала мимо Шушар и Стрельны утром 11 февраля
Появились кадры с места крушения самолета на Камчатке, члены экипажа погибли
Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину
Вытащить палец из блендера жительнице Ленобласти помогли спасатели
Законопроект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму
Свежевыжатый сок в больших количествах опасен для здоровья
Врач предупредил, что коронавирус может стать «проводником» для ...