Полыхающее здание на Полюстровском спасатели тушат по повышенному рангу

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар. Спасатели тушат полыхающее здание по повышенному рангу.

Возгорание случилось в пятницу, 11 февраля, по адресу: Полюстровский проспект, дом 32. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 06:23. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, огонь охватил одноэтажное здание размером 20х3 метра. Площадь пожара уточняется.

В 06:38 был объявлен дополнительный № 1Бис. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе. Спасатели боролись с огнем более часа. На месте происшествия работали 16 человек. В тушении пламени были задействованы 4 единицы спецтехники.