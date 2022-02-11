Мигранта-дворника задержали за совращение школьницы у подземного перехода на Руставели

Мигранта-дворника задержали за совращение школьницы у подземного перехода на Руставели
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции Петербурга поймали злоумышленника, развращавшего школьницу у подземного пешеходного перехода. Задержанным оказался дворник-мигрант.

Инцидент произошел 20 января у входа в подземный переход на улице Руставели. По версии следствия, мигрант вел разговоры интимного характера с 13-летней девочкой. Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в четверг, 10 февраля, оперативники задержали на улице Комсомола 36-летнего гражданина Узбекистана.

Правоохранители также выяснили, что задержанный живет в Петербурге, хотя на территории России не зарегистрирован, и неофициально работает дворником в гаражном кооперативе недалеко от станции метро «Девяткино».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оставивший прохожую без одежды после изнасилования петербуржец попался полиции спустя 30 лет.

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