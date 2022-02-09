Оставивший прохожую без одежды после изнасилования петербуржец попался полиции спустя 30 лет

Оставивший прохожую без одежды после изнасилования петербуржец попался полиции спустя 30 лет
Инцидент произошел на проспекте Стачек. Фото: скриншот "Яндекс Панорамы"

Неизвестный мужчина изнасиловал прохожую на проспекте Стачек, а после похитил ее вещи. Задержать злоумышленника удалось спустя 30 лет.

Преступный инцидент произошел 28 сентября 1992 год у дома №8 по проспекту Стачек. Злоумышленник, применив физическую силу, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении прохожей, после чего открыто похитил ее вещи и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ходе розыска выяснилось, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний мужчина. 8 февраля 2022 года его задержали и изобличили в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изнасиловавший юную пациентку в подсобке охранник больницы в Ленобласти задержан. Находясь в подсобном помещении, он склонил 17-летнюю пациентку к потреблению наркотического вещества. После чего совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

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