Изнасиловавший юную пациентку в подсобке охранник больницы в Ленобласти задержан

В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в склонении к потреблению наркотиков и изнасиловании несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел 7 февраля в медучреждении города Тихвин. Правоохранители установили, что подозреваемый, находясь в подсобном помещении, склонил 17-летнюю пациентку к потреблению наркотического вещества. После чего совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, задержанным оказался ранее судимый 44-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в полицию 17-летняя пострадавшая обратилась самостоятельно.