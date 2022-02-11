В Петербурге возбуждено уголовное дело после госпитализации мужчины, очищавшего крышу от наледи

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту госпитализации мужчины, очищавшего крышу жилого дома от снега и наледи. Инцидент произошел 9 февраля.

При производстве работ по очистке от снега и наледи крыши с пятиэтажного жилого дома 64 по Литейному проспекту упал работник ООО «ЖСК №1». Мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в жилищном комитете Петербурга заявили, что для оперативной уборки наледи и снега с кровель домов городу не хватает 8 тысяч промышленных альпинистов.