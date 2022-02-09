В Смольном объяснили медленную уборку наледи нехваткой 8 тысяч высотников

В Смольном объяснили медленную уборку наледи нехваткой 8 тысяч высотников
Всего с начала снежного сезона в администрацию Петербурга поступило 7,5 тысячи жалоб на плохую уборку крыш от наледи и снега. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В жилищном комитете Петербурга заявили, что для оперативной уборки наледи и снега с кровель домов городу не хватает 8 тысяч промышленных альпинистов.

Начальник технического управления комитета Андрей Джалалов заявил на пресс-конференции ТАСС, что для выполнения быстрой и качественной уборки крыш в Петербурге требуется до 9,5 тысячи рабочих, однако сейчас такого количества работников нет. В настоящее время очисткой кровель занимаются всего 600 штатных рабочих и 900 высотников, нанятых через подрядчиков.

По словам Джалалова, Смольный может привлечь к зимней уборке в Петербурге промышленных альпинистов из других регионов. Нанять максимальное число рабочих обещают только к следующей зиме.

Всего с начала снежного сезона в администрацию Петербурга поступило 7,5 тысячи жалоб на плохую уборку крыш от наледи и снега.

Кроме того, Северной столице не хватает около 5 тысяч дворников для уборки улиц и порядка 2 тысяч механизаторов и единиц техники. Сейчас город убирают всего 7 тысяч дворников и 700 машин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура возбудила уголовные дела из-за проблем с уборкой снега в Петербурге.

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