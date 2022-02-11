Главному инженеру фабрики в Гатчине предъявили обвинение после гибели рабочего под глыбой льда

Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области главному инженеру бумажной фабрики «Коммунар» предъявлено обвинение после гибели рабочего под глыбой льда.

По данным СК России по Ленобласти, его обвиняют в нарушении правил охраны труда. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, эта мера пресечения останется до рассмотрения дела судом по существу.

Напомним, трагический инцидент произошел 7 февраля. На 63-летнего электрика упала ледяная глыба. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровский районный суд Петербурга поступили ходатайства от СК, в которых утверждается, что необходимо избрать меру пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.