Главному инженеру фабрики в Гатчине предъявили обвинение после гибели рабочего под глыбой льда

Главному инженеру фабрики в Гатчине предъявили обвинение после гибели рабочего под глыбой льда
Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области главному инженеру бумажной фабрики «Коммунар» предъявлено обвинение после гибели рабочего под глыбой льда.

По данным СК России по Ленобласти, его обвиняют в нарушении правил охраны труда. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, эта мера пресечения останется до рассмотрения дела судом по существу.

Напомним, трагический инцидент произошел 7 февраля. На 63-летнего электрика упала ледяная глыба. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровский районный суд Петербурга поступили ходатайства от СК, в которых утверждается, что необходимо избрать меру пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.

ленобласть рабочий фабрика


 

Новости партнеров
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главному инженеру фабрики в Гатчине предъявили обвинение после гибели ...
Раскрыта причина смерти актрисы фильмов «Стиляги» и ...
В Петербурге возбуждено уголовное дело после госпитализации мужчины, ...
Скрытая судимость петербургской учительницы выявила механизм возможного ...
Инструктор по выживанию посоветовал петербуржцам надевать спецоборудование ...
Раскрыты самые популярные пластические операции среди мужчин
Мигранта-дворника задержали за совращение школьницы у подземного перехода ...
Подросток обвинил мать в попытке задушить четырехмесячного брата в Тихвине