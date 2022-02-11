Более 60 петербуржцев с коронавирусом умерли за сутки

Более 60 петербуржцев с коронавирусом умерли за сутки
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 22 070 человека, более 60 человек скончались.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 20 359 человек выздоровели и прекратили лечение, еще 66 пациентов скончались.

Город вновь оказался лидером среди российских регионов в антирейтинге по заболеваемости коронавирусом. На второй строчке оказалась Москва, где за сутки выявили 18 541 случай заболевания. На третьем месте оказалась Московская область — 8 967 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 2 293 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от повторного заражения.

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