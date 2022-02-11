Пенсионерам в российских регионам разово выплатят 6 тысяч рублей на продукты

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионерам в российских регионах выплатят 6 тысяч рублей на продукты в апреле текущего года. Денежные средства будут положены некоторым категориям россиян – пенсионерам и многодетным семьям.

Выплаты предоставляются на региональном уровне, пишет PRIMPRESS. Деньги направлены на покупку продуктов питания. В частности, такие меры поддержки малообеспеченных пенсионеров и многодетных семей есть в Калининградской области.

Денежные средства будут перечислять на протяжении трех месяцев, начиная с апреля.

Предполагается, что выплаты в размере 6 тысяч рублей помогут пенсионерам и многодетным семьям в условиях постоянного роста цен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в феврале 2022 года. Депутаты Государственной думы подсчитали, сколько пенсионеры недоплатили за последние несколько лет. Та разница может быть выплачены при реализации новых законов.