«Искренняя, веселая и талантливая»: друзья и коллеги вспоминают актрису Евгению Брик

Евгении Брик не стало в возрасте 40 лет. Фото: кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Евгении Брик не стало в возрасте 40 лет. Фото: кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Российская актриса театра и кино Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Об этом написала журналистка Катерина Гордеева в Facebook. Новость об ее уходе для многих друзей и коллег стала настоящим потрясением.

Печальное известие одним из первых прокомментировал певец Дима Билан. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал клип на песню «Не молчи» (2015), в котором Евгения Брик исполнила одну из главных ролей.

«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства. Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи»», — написал исполнитель.

Актер Максим Виторган рассказал, что новость о смерти Брик, будто «оглушило» его. «Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным», — отметил Виторган.

«Женя. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю. Господи, почему так?!» — написала в Instagram российская актриса Юлия Снигирь.

«Женя, прекрасная Женя… Невозможно ничего сказать… Как оглушили… 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным», — сообщил Максим Виторган.

«Невозможно поверить… Женя… Так не должно быть… Но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — выразила свое сожаление звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова.

Евгении Брик не стало в четверг, 10 февраля. Трагическое известие шокировало ее поклонников. Причину смерти артистки назвала актриса Юлия Ауг. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. По ее словам, звезда сериалов скрывала свой недуг от всех. О ее болезни никто не догадывался, об этом знали только близкие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти мультипликатора, режиссера Галины Воропай. Она скончалась на 50-м году жизни. Воропай также была художником-аниматором мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей».