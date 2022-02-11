На подарки к 14 февраля женщины тратят в 1,5 раза меньше мужчин

Приближается День Святого Валентина. Дарить подарки на 14 февраля в этом году собирается лишь каждый третий россиянин, при этом мужчины потратят больше женщин.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в Северной столице мужчины готовы потратить на подарок любимой женщине 14-го февраля 2 500 рублей, а жены готовы потратить только 1700 рублей на подарок своей второй половине ко Дню святого Валентина.

Молодые люди готовы потратить на подарок возлюбленной 3 тыс. рублей. При этом девушки готовы потратить на сюрприз возлюбленному 1700 рублей.

Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большинство жителей Северной столицы никогда не отмечали и не собираются отмечать День всех влюбленных, который ежегодно проходит во всем мире 14 февраля. Около 56% петербуржцев считают этот праздник чуждым или выдумкой маркетологов, чтобы вытянуть из людей как можно больше денег.