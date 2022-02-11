Под Гатчиной в лобовом столкновении двух Mitsubishi погибли водитель и пассажир

Под Гатчиной в лобовом столкновении двух Mitsubishi погибли водитель и пассажир
В аварии погибли два человека. Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области.

Дорожный инцидент произошел утром 11 февраля на автодороге Мины-Новинка. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, водитель автомобиля «Митцубиси Лансер» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Митцубиси L200» под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Митцубиси Лансер» погибли на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного в ДТП авто на КАД.

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