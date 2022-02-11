WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам

WebMoney остановила все операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у Консервативного коммерческого банка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банк «ККБ», гаранта и расчётного банка системы по рублёвым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны», — сообщается на официальном сайте платёжной системы.

Отмечается также, что электронные денежные средства участников системы, замороженные в данном расчётном банке, будут выплачены их владельцам.

Напомним, ЦБ отозвал лицензии у астраханского ККБ. Как пояснил регулятор, банк регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться.