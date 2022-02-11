WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам

WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам
WebMoney объявил о прекращении операций по российским кошелькам. Фото: Pixabay

WebMoney остановила все операции по рублевым кошелькам из-за отзыва лицензии у Консервативного коммерческого банка.

«В связи с отзывом лицензии у АО Банк «ККБ», гаранта и расчётного банка системы по рублёвым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P- и R-кошельками становятся недоступны», — сообщается на официальном сайте платёжной системы.

Отмечается также, что электронные денежные средства участников системы, замороженные в данном расчётном банке, будут выплачены их владельцам.

Напомним, ЦБ отозвал лицензии у астраханского ККБ. Как пояснил регулятор, банк регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться.

WebMoney банк банки


 

Новости партнеров
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются во время приема пищи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам
Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице
На подарки к 14 февраля женщины тратят в 1,5 раза меньше мужчин
Вандал предстанет перед судом за осквернение храма в Петербурге
Признаки диабета можно выявить по стакану воды
Трафик в петербургских ТЦ снизился на 18% из-за ковид-ограничений
Выявить штамм омикрон можно по необычному насморку
Авиакомпания «Россия» помогла исполнить мечту четырехлетнего мальчика