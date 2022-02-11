На Передовиков горел французский автомобиль

На Передовиков горел французский автомобиль
Машина на улице Передовиков загорелась. Фото: Baltphoto

Сведения о пострадавших после пожара в Красногвардейском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 11 февраля, что очевидцы пожара у дома №33 корпуса 2 по улице Передовиков вызвали пожарных в 23:09. В автомобиле французской марки Citroën выгорел моторный отсек.

На борьбу с пожаром в машине направили девять человек личного состава и две единицы техники. Менее чем через 15 минут, к 23:23 огонь был потушен. Сведения о пострадавших, к счастью, не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Тамбасова могут быть пострадавшие. В жилом доме горела обстановка. Огонь охватил всю комнату на площади 17 квадратных метров.

Citroen новости СПб пожар происшествие


 

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