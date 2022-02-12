В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В субботу, 12 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Петербуржцы смогут спокойно и во время улететь, в чатсности, в Москву, Мурманск и Нальчик.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.

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